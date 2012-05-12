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Гомель - БАТЭ

12.05.2012, Суббота, 18:00 мск Гомель, стадион Центральный Беларусь. Высшая лига, 10 тур Гомель - БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
27 тур
2 октября, воскресенье 18:00 БАТЭ 0:0 Гомель
22 тур
20 августа, суббота 21:00 БАТЭ 1:1 Гомель
11 тур
21 мая, суббота 18:00 Гомель 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
26 тур
8 ноября, воскресенье 15:00 БАТЭ 3:0 Гомель
13 тур
10 июля, пятница 00:00 Гомель 0:3 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 21 5 4 51:16 +35 68
2. Шахтер Сл 30 18 7 5 59:24 +35 61
3. Динамо Мн 30 16 8 6 37:19 +18 56
4. Гомель 30 13 9 8 37:25 +12 48
5. Неман 30 10 12 8 44:34 +10 42
6. Минск 30 11 6 13 36:46 -10 39
7. Белшина 30 7 9 14 26:39 -13 30
8. Динамо-Брест 30 8 5 17 26:38 -12 29
9. Нафтан 30 7 8 15 23:40 -17 29
10. Славия-Мозырь 30 7 6 17 22:58 -36 27
11. Торпедо-БелАЗ 30 5 9 16 17:39 -22 24
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