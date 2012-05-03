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Торпедо-БелАЗ - БАТЭ

03.05.2012, Четверг, 18:30 мск Жодино, стадион Торпедо Беларусь. Высшая лига, 8 тур Торпедо-БелАЗ - БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
29 тур
23 октября, воскресенье 19:00 БАТЭ 4:2 Торпедо-БелАЗ
17 тур
9 июля, суббота 00:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 БАТЭ
6 тур
23 апреля, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
30 тур
30 октября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ
12 тур
5 июня, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Торпедо-БелАЗ
1 тур
3 апреля, суббота 15:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ
12 тур
4 июля, суббота 00:00 БАТЭ 3:0 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 21 5 4 51:16 +35 68
2. Шахтер Сл 30 18 7 5 59:24 +35 61
3. Динамо Мн 30 16 8 6 37:19 +18 56
4. Гомель 30 13 9 8 37:25 +12 48
5. Неман 30 10 12 8 44:34 +10 42
6. Минск 30 11 6 13 36:46 -10 39
7. Белшина 30 7 9 14 26:39 -13 30
8. Динамо-Брест 30 8 5 17 26:38 -12 29
9. Нафтан 30 7 8 15 23:40 -17 29
10. Славия-Мозырь 30 7 6 17 22:58 -36 27
11. Торпедо-БелАЗ 30 5 9 16 17:39 -22 24
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