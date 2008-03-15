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Судьи
Главный судья:
Виталий Дорошенко (Ейск)
Помощники:
Новокшонов М. (Ижевск), Еровенко М. (Краснодар)
Делегат:
В.Бутенко (Москва)

ЦСКА - Шинник

15.03.2008, Суббота, 14:00 мск Москва, стадион Лужники Трансляция: "Спорт" 14:00 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая) Россия. Премьер-лига, 1 тур ЦСКА - Шинник
Россия. Премьер-лига 2006
17 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Шинник 0:1 ЦСКА
2 тур
26 марта, воскресенье 00:00 ЦСКА 5:1 Шинник
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
10 сентября, суббота 14:00 ЦСКА 2:0 Шинник
7 тур
22 июня, среда 18:30 Шинник 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
14 августа, суббота 00:00 Шинник 2:1 ЦСКА
12 тур
19 мая, среда 00:00 ЦСКА 1:1 Шинник
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
2 августа, суббота 00:00 Шинник 1:1 ЦСКА
12 тур
12 июня, четверг 00:00 ЦСКА 2:2 Шинник
Россия. Премьер-лига 2002
16 тур
23 июля, вторник 00:00 Шинник 1:1 ЦСКА
13 тур
1 июля, понедельник 00:00 ЦСКА 2:0 Шинник
Чемпионат России 1999
18 тур
18 июля, воскресенье 00:00 ЦСКА 5:0 Шинник
4 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Шинник 0:0 ЦСКА
Чемпионат России 1998
30 тур
30 октября, пятница 00:00 Шинник 1:2 ЦСКА
15 тур
1 июля, среда 00:00 ЦСКА 0:1 Шинник
Чемпионат России 1997
22 тур
9 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Шинник
5 тур
12 апреля, суббота 00:00 Шинник 0:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рубин 30 18 6 6 44:26 +18 60
2. ЦСКА 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Динамо М 30 15 9 6 41:29 +12 54
4. Амкар-Пермь 30 14 9 7 31:22 +9 51
5. Зенит 30 12 12 6 59:37 +22 48
6. Крылья Советов 30 12 12 6 46:28 +18 48
7. Локомотив 30 13 8 9 37:32 +5 47
8. Спартак М 30 11 11 8 43:39 +4 44
9. Москва 30 9 11 10 34:36 -2 38
10. Ахмат 30 9 8 13 28:42 -14 35
11. Сатурн 30 7 12 11 26:30 -4 33
12. Спартак Нч 30 8 8 14 30:39 -9 32
13. Томь 30 7 8 15 23:39 -16 29
14. Химки 30 6 9 15 34:54 -20 27
15. Шинник 30 5 7 18 25:48 -23 22
16. Луч 30 3 12 15 24:53 -29 21
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