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БАТЭ - Неман

14.04.2012, Суббота, 19:00 мск Борисов, стадион Городской Беларусь. Высшая лига, 5 тур БАТЭ - Неман
Беларусь. Высшая лига 2011
31 тур
6 ноября, воскресенье 18:00 Неман 0:1 БАТЭ
12 тур
25 мая, среда 00:00 Неман 0:3 БАТЭ
1 тур
2 апреля, суббота 18:00 БАТЭ 1:1 Неман
Беларусь. Высшая лига 2010
27 тур
3 октября, воскресенье 20:00 Неман 1:1 БАТЭ
15 тур
19 июня, суббота 20:00 Неман 0:5 БАТЭ
4 тур
18 апреля, воскресенье 19:00 БАТЭ 0:0 Неман
Чемпионат Белоруссии 2009
19 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Неман 1:2 БАТЭ
6 тур
6 мая, среда 00:00 БАТЭ 6:0 Неман
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 21 5 4 51:16 +35 68
2. Шахтер Сл 30 18 7 5 59:24 +35 61
3. Динамо Мн 30 16 8 6 37:19 +18 56
4. Гомель 30 13 9 8 37:25 +12 48
5. Неман 30 10 12 8 44:34 +10 42
6. Минск 30 11 6 13 36:46 -10 39
7. Белшина 30 7 9 14 26:39 -13 30
8. Динамо-Брест 30 8 5 17 26:38 -12 29
9. Нафтан 30 7 8 15 23:40 -17 29
10. Славия-Мозырь 30 7 6 17 22:58 -36 27
11. Торпедо-БелАЗ 30 5 9 16 17:39 -22 24
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