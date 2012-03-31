Неман - Минск

|30 тур
|30 октября, воскресенье
|15:00
|Минск
|0:0
|Неман
|19 тур
|30 июля, суббота
|00:00
|Минск
|3:1
|Неман
|8 тур
|7 мая, суббота
|19:00
|Неман
|0:1
|Минск
|30 тур
|30 октября, воскресенье
|15:00
|Минск
|0:0
|Неман
|19 тур
|30 июля, суббота
|00:00
|Минск
|3:1
|Неман
|8 тур
|7 мая, суббота
|19:00
|Неман
|0:1
|Минск
|25 тур
|18 сентября, суббота
|18:00
|Минск
|2:0
|Неман
|19 тур
|25 июля, воскресенье
|20:00
|Неман
|0:1
|Минск
|8 тур
|7 мая, пятница
|19:00
|Минск
|3:1
|Неман
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|БАТЭ
|30
|21
|5
|4
|51:16
|+35
|68
|2.
|Шахтер Сл
|30
|18
|7
|5
|59:24
|+35
|61
|3.
|Динамо Мн
|30
|16
|8
|6
|37:19
|+18
|56
|4.
|Гомель
|30
|13
|9
|8
|37:25
|+12
|48
|5.
|Неман
|30
|10
|12
|8
|44:34
|+10
|42
|6.
|Минск
|30
|11
|6
|13
|36:46
|-10
|39
|7.
|Белшина
|30
|7
|9
|14
|26:39
|-13
|30
|8.
|Динамо-Брест
|30
|8
|5
|17
|26:38
|-12
|29
|9.
|Нафтан
|30
|7
|8
|15
|23:40
|-17
|29
|10.
|Славия-Мозырь
|30
|7
|6
|17
|22:58
|-36
|27
|11.
|Торпедо-БелАЗ
|30
|5
|9
|16
|17:39
|-22
|24