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Гройтер Фюрт - Боруссия

20.03.2012, Вторник, 23:30 мск Фюрт, стадион Тролли Арена Германия. Кубок, 1/2 финала Гройтер Фюрт - Боруссия
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