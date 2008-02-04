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Тунис - Камерун

04.02.2008, Понедельник, 23:30 мск Тамале, стадион Тамале Стэйдиум Кубок Африканских Наций, 1/4 финала Тунис - Камерун
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