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Эвертон - Блэкпул

18.02.2012, Суббота, 19:00 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Трансляция: "Спорт 1" 18:55 (прямая) Англия. Кубок, 1/8 финала Эвертон - Блэкпул
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
26 тур
5 февраля, суббота 18:00 Эвертон 5:3 Блэкпул
11 тур
6 ноября, суббота 18:00 Блэкпул 2:2 Эвертон
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