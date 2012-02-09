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Динамо - Рубин

09.02.2012, Четверг, 21:30 мск Marbella Cup, Финал Динамо - Рубин
Лига Чемпионов (2011/2012)

ответный матч		 3 августа, среда 20:00 Рубин 2:1 Динамо
Лига Чемпионов (2011/2012)

первый матч		 26 июля, вторник 22:00 Динамо 0:2 Рубин
Лига Чемпионов (2009/2010), группа F
5 тур
24 ноября, вторник 20:30 Рубин 0:0 Динамо
1 тур
16 сентября, среда 22:45 Динамо 3:1 Рубин
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