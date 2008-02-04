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Египет - Ангола

04.02.2008, Понедельник, 20:00 мск Кумаси, стадион Баба Яра Стэдиум Кубок Африканских Наций, 1/4 финала Египет - Ангола
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