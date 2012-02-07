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Динамо - Спарта

07.02.2012, Вторник, 19:00 мск Товарищеские матчи Динамо - Спарта
Товарищеские матчи 2010

25 июня, пятница 20:00 Динамо 2:2 Спарта
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