ЦСКА - Крылья Советов

|17 тур
|25 июля, понедельник
|19:30
|ЦСКА
|2:1
|Крылья Советов
|2 тур
|25 мая, среда
|19:00
|Крылья Советов
|0:3
|ЦСКА
|17 тур
|25 июля, понедельник
|19:30
|ЦСКА
|2:1
|Крылья Советов
|2 тур
|25 мая, среда
|19:00
|Крылья Советов
|0:3
|ЦСКА
|27 тур
|7 ноября, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|4:3
|Крылья Советов
|13 тур
|19 июля, понедельник
|20:00
|Крылья Советов
|0:1
|ЦСКА
|21 тур
|12 сентября, суббота
|16:15
|ЦСКА
|3:0
|Крылья Советов
|7 тур
|3 мая, воскресенье
|13:00
|Крылья Советов
|1:3
|ЦСКА
|16 тур
|3 августа, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|0:0
|Крылья Советов
|2 тур
|22 марта, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|0:2
|ЦСКА
|28 тур
|28 октября, воскресенье
|16:00
|ЦСКА
|4:2
|Крылья Советов
|14 тур
|24 июня, воскресенье
|14:00
|Крылья Советов
|1:0
|ЦСКА
|1/8 финала
ответный матч
|26 февраля, понедельник
|14:00
|Крылья Советов
|2:0
|ЦСКА
|1/8 финала
ответный матч
|18 февраля, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|0:0
|Крылья Советов
|27 тур
|8 ноября, среда
|00:00
|Крылья Советов
|2:0
|ЦСКА
|12 тур
|23 июля, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|1:1
|Крылья Советов
|19 тур
|6 августа, суббота
|18:00
|Крылья Советов
|2:2
|ЦСКА
|4 тур
|10 апреля, воскресенье
|16:00
|ЦСКА
|5:0
|Крылья Советов
|28 тур
|30 октября, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:1
|Крылья Советов
|3 тур
|27 марта, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|ЦСКА
|22 тур
|24 августа, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|3:0
|Крылья Советов
|11 тур
|31 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|ЦСКА
|18 тур
|3 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|ЦСКА
|15 тур
|17 июля, среда
|00:00
|ЦСКА
|2:0
|Крылья Советов
|16 тур
|11 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|0:0
|ЦСКА
|2 тур
|17 марта, суббота
|00:00
|ЦСКА
|0:3
|Крылья Советов
|17 тур
|15 июля, суббота
|00:00
|ЦСКА
|2:0
|Крылья Советов
|3 тур
|8 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|2:0
|ЦСКА
|30 тур
|8 ноября, понедельник
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|ЦСКА
|1 тур
|3 апреля, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:1
|Крылья Советов
|23 тур
|30 августа, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|ЦСКА
|8 тур
|16 мая, суббота
|00:00
|ЦСКА
|3:0
|Крылья Советов
|29 тур
|27 сентября, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Крылья Советов
|12 тур
|31 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|ЦСКА
|23 тур
|17 августа, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Крылья Советов
|6 тур
|6 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|ЦСКА
|19 тур
|5 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|ЦСКА
|10 тур
|10 июня, суббота
|00:00
|ЦСКА
|4:1
|Крылья Советов
|21 тур
|27 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|ЦСКА
|14 тур
|26 мая, четверг
|00:00
|ЦСКА
|1:1
|Крылья Советов
|36 тур
|10 ноября, среда
|00:00
|Крылья Советов
|2:0
|ЦСКА
|1 тур
|8 марта, понедельник
|00:00
|ЦСКА
|4:0
|Крылья Советов