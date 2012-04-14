Лион - Марсель

|22 тур
|5 февраля, воскресенье
|23:59
|Марсель
|2:2
|Лион
|6 тур
|18 сентября, воскресенье
|23:00
|Лион
|2:0
|Марсель
|22 тур
|5 февраля, воскресенье
|23:59
|Марсель
|2:2
|Лион
|6 тур
|18 сентября, воскресенье
|23:00
|Лион
|2:0
|Марсель
|34 тур
|8 мая, воскресенье
|23:00
|Лион
|3:2
|Марсель
|18 тур
|19 декабря, воскресенье
|23:00
|Марсель
|1:1
|Лион
|29 тур
|21 марта, воскресенье
|23:00
|Марсель
|2:1
|Лион
|13 тур
|8 ноября, воскресенье
|23:00
|Лион
|5:5
|Марсель
|36 тур
|17 мая, воскресенье
|23:00
|Марсель
|1:3
|Лион
|18 тур
|14 декабря, воскресенье
|23:00
|Лион
|0:0
|Марсель