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Лион - Марсель

14.04.2012, Суббота, 22:45 мск Париж, стадион Парк де Пренс Франция. Кубок лиги, Финал Лион - Марсель
Франция. Лига 1 (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 23:59 Марсель 2:2 Лион
6 тур
18 сентября, воскресенье 23:00 Лион 2:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2010/2011)
34 тур
8 мая, воскресенье 23:00 Лион 3:2 Марсель
18 тур
19 декабря, воскресенье 23:00 Марсель 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
29 тур
21 марта, воскресенье 23:00 Марсель 2:1 Лион
13 тур
8 ноября, воскресенье 23:00 Лион 5:5 Марсель
Франция. Лига 1 (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 23:00 Марсель 1:3 Лион
18 тур
14 декабря, воскресенье 23:00 Лион 0:0 Марсель
Франция. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
28 января, среда 22:45 Лион 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2007/2008)
32 тур
6 апреля, воскресенье 22:55 Марсель 3:1 Лион
14 тур
11 ноября, воскресенье 23:00 Лион 1:2 Марсель
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