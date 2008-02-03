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Судьи
Главный судья:
Хаймауди

Кот-д'Ивуар - Гвинея

03.02.2008, Воскресенье, 23:30 мск Секонди-Такоради, стадион Секонди-Такоради Стэйдиум Кубок Африканских Наций, 1/4 финала Кот-д'Ивуар - Гвинея
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