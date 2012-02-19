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Стивенидж - Тоттенхэм

19.02.2012, Воскресенье, 18:00 мск Стивэнейдж, стадион Ламекс Стэдиум Трансляция: "Спорт 1" 17:55 (прямая) Англия. Кубок, 1/8 финала Стивенидж - Тоттенхэм
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