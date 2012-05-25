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Судьи
Главный судья:
Кевин Блом (Гауда)

Россия - Уругвай

25.05.2012, Пятница, 20:45 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: "Спорт 1" 20:40 (прямая) "Россия 1" 20:40 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Россия - Уругвай
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