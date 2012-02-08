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Атлетик - Мирандес

08.02.2012, Среда, 01:00 мск Бильбао, стадион Сан Мамес Испания. Кубок, 1/2 финала , ответный матч Атлетик - Мирандес
Первый матч: 2 - 1
Испания. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
первый матч		 1 февраля, среда 01:00 Мирандес 1:2 Атлетик
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