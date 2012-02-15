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Бур-ан-Бресс - Марсель

15.02.2012, Среда, 20:00 мск Перрона, стадион Муниципальный стадион Перроны Франция. Кубок, 1/8 финала Бур-ан-Бресс - Марсель
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