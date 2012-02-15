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Дижон - ПСЖ

15.02.2012, Среда, 22:00 мск Дижон, стадион Гастон Жерар Франция. Кубок, 1/8 финала Дижон - ПСЖ
Франция. Кубок лиги (2011/2012)
1/8 финала
26 октября, среда 19:00 Дижон 3:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2011/2012)
11 тур
23 октября, воскресенье 19:00 ПСЖ 2:0 Дижон
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