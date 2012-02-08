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Шатору - Монпелье

08.02.2012, Среда, 23:00 мск Франция. Кубок, 1/8 финала Шатору - Монпелье
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
1/8 финала
11 ноября, вторник 22:00 Монпелье 1:2 Шатору
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