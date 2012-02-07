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Ренн - Эвиан

07.02.2012, Вторник, 21:00 мск Ренн, стадион Роазон Парк Франция. Кубок, 1/8 финала Ренн - Эвиан
Франция. Лига 1 (2011/2012)
15 тур
26 ноября, суббота 22:00 Ренн 3:2 Эвиан
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