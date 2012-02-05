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Копенгаген - Шахтер

05.02.2012, Воскресенье, 22:00 мск Ла Манга, стадион Эстадио Ла Манга Copa del Sol, 3 тур Копенгаген - Шахтер
Copa del Sol 2010, группа A
2 тур
5 февраля, пятница 19:00 Копенгаген 1:1 Шахтер
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