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Копенгаген - Анжи

02.02.2012, Четверг, 19:00 мск Ла Манга, стадион Эстадио Ла Манга Трансляция: "Россия 2" 18:55 (прямая) Copa del Sol, 2 тур Копенгаген - Анжи
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