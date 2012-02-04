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Русенборг - Гетеборг

04.02.2012, Суббота, 22:00 мск Бенидорм, стадион Муниципальный стадион де Фуэте Copa del Sol, 3 тур Русенборг - Гетеборг
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