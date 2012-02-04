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Спартак - Мольде

04.02.2012, Суббота, 19:00 мск Бенидорм, стадион Муниципальный стадион де Фуэте Трансляция: "Россия 2" 18:55 (прямая) Copa del Sol, 3 тур Спартак - Мольде
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