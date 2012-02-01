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Судьи
Главный судья:
Мартин Ханссон (Хольмсё)

Спартак - Русенборг

01.02.2012, Среда, 22:00 мск Бенидорм, стадион Муниципальный стадион де Фуэте Трансляция: "Россия 2" 21:55 (прямая) Copa del Sol, 2 тур Спартак - Русенборг
Copa del Sol 2011
1/4 финала
1 февраля, вторник 18:00 Русенборг 4:0 Спартак
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