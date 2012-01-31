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Расписание матчей
Гетеборг - Олимпия
Гетеборг - Олимпия: обзор матча 31 января 2012
Гетеборг
31.01.2012, вторник, 22:00
Copa del Sol, группа A, 2 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
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Матчи команд
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- : -
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1 : 0
01.11.2026
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1 : 1
28.10.2026
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1 : 1
25.10.2026
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Мура 05
Информация о матче
Стадион:
Муниципальный стадион де Фуэте
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