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Гетеборг - Олимпия

31.01.2012, Вторник, 22:00 мск Бенидорм, стадион Муниципальный стадион де Фуэте Copa del Sol, 2 тур Гетеборг - Олимпия
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