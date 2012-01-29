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Кальмар - Копенгаген

29.01.2012, Воскресенье, 22:00 мск Ла Манга, стадион Эстадио Ла Манга Copa del Sol, 1 тур Кальмар - Копенгаген
Copa del Sol 2010, группа A
1 тур
3 февраля, среда 21:30 Кальмар 1:2 Копенгаген
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