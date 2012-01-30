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Тромсе - Анжи

30.01.2012, Понедельник, 19:00 мск Ла Манга, стадион Эстадио Ла Манга Трансляция: "Спорт 1" 18:55 (прямая) "Россия 2" 21:15 (30 января, понедельник) Copa del Sol, 1 тур Тромсе - Анжи
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