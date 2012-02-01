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АЗ Алкмаар - Веендам

01.02.2012, Среда, 23:45 мск Алкмаар, стадион АФАС Штадион Голландия. Кубок, 1/4 финала АЗ Алкмаар - Веендам
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