Введите ваш ник на сайте

ПСВ - НЕК

02.02.2012, Четверг, 23:45 мск Эйндховен, стадион Филипс Голландия. Кубок, 1/4 финала ПСВ - НЕК
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
8 тур
2 октября, воскресенье 18:30 НЕК 0:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
27 тур
13 марта, воскресенье 18:30 НЕК 2:2 ПСВ
5 тур
11 сентября, суббота 21:45 ПСВ 3:1 НЕК
Чемпионат Голландии (2009/2010)
19 тур
22 января, пятница 22:45 ПСВ 3:0 НЕК
11 тур
25 октября, воскресенье 18:30 НЕК 0:4 ПСВ
...
  • Читайте нас: 