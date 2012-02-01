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Хераклес - Ваалвейк

01.02.2012, Среда, 21:45 мск Альмело, стадион Полман Голландия. Кубок, 1/4 финала Хераклес - Ваалвейк
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
1 тур
6 августа, суббота 21:45 Ваалвейк 2:2 Хераклес
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