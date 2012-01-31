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Витесс - Херенвен

31.01.2012, Вторник, 23:45 мск Арнем, стадион Гелредом Голландия. Кубок, 1/4 финала Витесс - Херенвен
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
8 тур
1 октября, суббота 21:45 Витесс 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
27 тур
12 марта, суббота 22:45 Витесс 1:1 Херенвен
5 тур
11 сентября, суббота 21:45 Херенвен 2:1 Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
27 тур
14 марта, воскресенье 16:30 Витесс 0:1 Херенвен
3 тур
15 августа, суббота 22:45 Херенвен 1:0 Витесс
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