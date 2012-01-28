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Брайтон - Ньюкасл

28.01.2012, Суббота, 21:15 мск Фалмер, стадион Фалмер Англия. Кубок, 1/16 финала Брайтон - Ньюкасл
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