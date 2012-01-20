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Локомотив - Цюрих

20.01.2012, Пятница, 23:00 мск Паршал, стадион Белла Вишта Трансляция: "Россия 2" 22:55 (прямая) Товарищеские матчи Локомотив - Цюрих
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