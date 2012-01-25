Введите ваш ник на сайте

Кьево - Сиена

25.01.2012, Среда, 20:30 мск Верона, стадион Марко Антонио Бентегоди Италия. Кубок, 1/4 финала Кьево - Сиена
Италия. Серия А (2011/2012)
10 тур
30 октября, воскресенье 15:30 Сиена 4:1 Кьево
Италия. Серия А (2009/2010)
24 тур
14 февраля, воскресенье 17:00 Кьево 0:1 Сиена
5 тур
23 сентября, среда 22:45 Сиена 0:0 Кьево
Италия. Серия А (2008/2009)
32 тур
19 апреля, воскресенье 17:00 Сиена 0:2 Кьево
13 тур
23 ноября, воскресенье 17:00 Кьево 0:2 Сиена
...
  • Читайте нас: 