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Лестер - Суиндон Таун

28.01.2012, Суббота, 19:00 мск Лестер, стадион Кинг Пауэр Англия. Кубок, 1/16 финала Лестер - Суиндон Таун
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