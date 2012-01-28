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Миллуолл - Саутгемптон

28.01.2012, Суббота, 19:00 мск Лондон, стадион Нью Дэн Англия. Кубок, 1/16 финала Миллуолл - Саутгемптон
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
4 тур
20 августа, суббота 18:00 Саутгемптон 1:0 Миллуолл
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