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Болтон - Суонси

28.01.2012, Суббота, 19:00 мск Болтон, стадион Рибок Англия. Кубок, 1/16 финала Болтон - Суонси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
10 тур
29 октября, суббота 18:00 Суонси 3:1 Болтон
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