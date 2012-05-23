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Базель - Янг Бойз

23.05.2012, Среда, 22:15 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Швейцария. Супер-Лига, 36 тур Базель - Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
21 тур
16 февраля, четверг 23:15 Янг Бойз 2:2 Базель
16 тур
19 ноября, суббота 20:45 Базель 1:0 Янг Бойз
1 тур
16 июля, суббота 22:15 Янг Бойз 1:1 Базель
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
23 апреля, суббота 22:15 Базель 2:1 Янг Бойз
27 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:3 Базель
17 тур
4 декабря, суббота 18:45 Базель 3:1 Янг Бойз
8 тур
12 сентября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:2 Базель
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
36 тур
16 мая, воскресенье 18:15 Янг Бойз 0:2 Базель
19 тур
7 февраля, воскресенье 18:00 Базель 4:0 Янг Бойз
17 тур
29 ноября, воскресенье 15:30 Янг Бойз 2:0 Базель
8 тур
30 августа, воскресенье 18:00 Базель 1:2 Янг Бойз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 34 22 8 4 78:33 +45 74
2. Люцерн 34 14 12 8 46:32 +14 54
3. Янг Бойз 34 13 12 9 52:38 +14 51
4. Серветт 34 14 6 14 45:53 -8 48
5. Тун 34 11 10 13 38:41 -3 43
6. Цюрих 34 11 8 15 44:43 +1 41
7. Лозанна-Спорт 34 8 6 20 29:61 -32 30
8. Грассхоппер 34 7 5 22 31:67 -36 26
9. Сьон * 34 15 8 11 40:35 +5 17
10. Ксамакс 18 7 5 6 22:22 0 0
* - Сьон: снято 36
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Ксамакс: снято 26
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