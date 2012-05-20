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Янг Бойз - Сьон

20.05.2012, Воскресенье, 18:00 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Швейцария. Супер-Лига, 35 тур Янг Бойз - Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
20 тур
12 февраля, воскресенье 19:00 Сьон 0:1 Янг Бойз
17 тур
4 декабря, воскресенье 19:00 Янг Бойз 1:1 Сьон
2 тур
23 июля, суббота 19:45 Сьон 1:2 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Сьон
26 тур
3 апреля, воскресенье 18:00 Сьон 0:2 Янг Бойз
16 тур
28 ноября, воскресенье 15:30 Янг Бойз 2:1 Сьон
7 тур
29 августа, воскресенье 18:00 Сьон 2:0 Янг Бойз
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 17:30 Сьон 4:1 Янг Бойз
24 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:0 Сьон
16 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Сьон 3:1 Янг Бойз
7 тур
23 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:1 Сьон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 34 22 8 4 78:33 +45 74
2. Люцерн 34 14 12 8 46:32 +14 54
3. Янг Бойз 34 13 12 9 52:38 +14 51
4. Серветт 34 14 6 14 45:53 -8 48
5. Тун 34 11 10 13 38:41 -3 43
6. Цюрих 34 11 8 15 44:43 +1 41
7. Лозанна-Спорт 34 8 6 20 29:61 -32 30
8. Грассхоппер 34 7 5 22 31:67 -36 26
9. Сьон * 34 15 8 11 40:35 +5 17
10. Ксамакс 18 7 5 6 22:22 0 0
* - Сьон: снято 36
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Ксамакс: снято 26
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