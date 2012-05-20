Серветт - Базель

|26 тур
|24 марта, суббота
|20:45
|Базель
|5:0
|Серветт
|11 тур
|1 октября, суббота
|19:45
|Базель
|3:0
|Серветт
|8 тур
|10 сентября, суббота
|21:45
|Серветт
|0:4
|Базель
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|34
|22
|8
|4
|78:33
|+45
|74
|2.
|Люцерн
|34
|14
|12
|8
|46:32
|+14
|54
|3.
|Янг Бойз
|34
|13
|12
|9
|52:38
|+14
|51
|4.
|Серветт
|34
|14
|6
|14
|45:53
|-8
|48
|5.
|Тун
|34
|11
|10
|13
|38:41
|-3
|43
|6.
|Цюрих
|34
|11
|8
|15
|44:43
|+1
|41
|7.
|Лозанна-Спорт
|34
|8
|6
|20
|29:61
|-32
|30
|8.
|Грассхоппер
|34
|7
|5
|22
|31:67
|-36
|26
|9.
|Сьон *
|34
|15
|8
|11
|40:35
|+5
|17
|10.
|Ксамакс
|18
|7
|5
|6
|22:22
|0
|0
|* - Сьон: снято 36
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Ксамакс: снято 26