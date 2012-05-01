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Янг Бойз - Цюрих

01.05.2012, Вторник, 21:45 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Швейцария. Супер-Лига, 32 тур Янг Бойз - Цюрих
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Цюрих 2:2 Янг Бойз
10 тур
24 сентября, суббота 19:45 Цюрих 1:2 Янг Бойз
7 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:3 Цюрих
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
19 апреля, вторник 21:45 Цюрих 2:1 Янг Бойз
20 тур
13 февраля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 4:2 Цюрих
15 тур
14 ноября, воскресенье 18:00 Цюрих 2:2 Янг Бойз
6 тур
22 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:0 Цюрих
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
33 тур
2 мая, воскресенье 18:00 Цюрих 0:2 Янг Бойз
22 тур
27 февраля, суббота 19:45 Янг Бойз 2:1 Цюрих
10 тур
23 сентября, среда 22:15 Янг Бойз 3:0 Цюрих
1 тур
14 июля, вторник 00:00 Цюрих 2:3 Янг Бойз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 34 22 8 4 78:33 +45 74
2. Люцерн 34 14 12 8 46:32 +14 54
3. Янг Бойз 34 13 12 9 52:38 +14 51
4. Серветт 34 14 6 14 45:53 -8 48
5. Тун 34 11 10 13 38:41 -3 43
6. Цюрих 34 11 8 15 44:43 +1 41
7. Лозанна-Спорт 34 8 6 20 29:61 -32 30
8. Грассхоппер 34 7 5 22 31:67 -36 26
9. Сьон * 34 15 8 11 40:35 +5 17
10. Ксамакс 18 7 5 6 22:22 0 0
* - Сьон: снято 36
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Ксамакс: снято 26
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