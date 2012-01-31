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Лорьян - Лион

31.01.2012, Вторник, 23:45 мск Лорьян, стадион Мустуар Франция. Кубок лиги, 1/2 финала Лорьян - Лион
Франция. Лига 1 (2011/2012)
17 тур
11 декабря, воскресенье 23:59 Лорьян 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2010/2011)
20 тур
15 января, суббота 23:00 Лион 3:0 Лорьян
4 тур
28 августа, суббота 21:00 Лорьян 2:0 Лион
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
1/4 финала
27 января, среда 19:00 Лорьян 1:0 Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
21 тур
20 января, среда 21:00 Лорьян 1:3 Лион
5 тур
12 сентября, суббота 21:00 Лион 1:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2008/2009)
20 тур
10 января, суббота 23:00 Лион 1:1 Лорьян
2 тур
17 августа, воскресенье 18:00 Лорьян 0:0 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
22 тур
23 января, среда 22:30 Лион 2:0 Лорьян
4 тур
18 августа, суббота 22:00 Лорьян 2:1 Лион
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