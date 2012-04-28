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Серветт - Янг Бойз

28.04.2012, Суббота, 19:45 мск Женева, стадион Стад-де-Женев Швейцария. Супер-Лига, 31 тур Серветт - Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
19 тур
5 февраля, воскресенье 19:00 Янг Бойз 3:1 Серветт
15 тур
6 ноября, воскресенье 19:00 Серветт 1:0 Янг Бойз
3 тур
31 июля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Серветт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 34 22 8 4 78:33 +45 74
2. Люцерн 34 14 12 8 46:32 +14 54
3. Янг Бойз 34 13 12 9 52:38 +14 51
4. Серветт 34 14 6 14 45:53 -8 48
5. Тун 34 11 10 13 38:41 -3 43
6. Цюрих 34 11 8 15 44:43 +1 41
7. Лозанна-Спорт 34 8 6 20 29:61 -32 30
8. Грассхоппер 34 7 5 22 31:67 -36 26
9. Сьон * 34 15 8 11 40:35 +5 17
10. Ксамакс 18 7 5 6 22:22 0 0
* - Сьон: снято 36
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Ксамакс: снято 26
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