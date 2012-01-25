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Мирандес - Эспаньол

25.01.2012, Среда, 00:30 мск Камино де Андува, стадион Мунисипал де Андува Испания. Кубок, 1/4 финала , ответный матч Мирандес - Эспаньол
Первый матч: 2 - 3
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
первый матч		 17 января, вторник 23:59 Эспаньол 3:2 Мирандес
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