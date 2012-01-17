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Эспаньол - Мирандес

17.01.2012, Вторник, 23:59 мск Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат Испания. Кубок, 1/4 финала , первый матч Эспаньол - Мирандес
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