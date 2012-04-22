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Сьон - Базель

22.04.2012, Воскресенье, 18:00 мск Сьон, стадион Тюбилон Швейцария. Супер-Лига, 30 тур Сьон - Базель
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
19 тур
5 февраля, воскресенье 19:00 Базель 0:0 Сьон
13 тур
26 октября, среда 21:45 Сьон 0:1 Базель
4 тур
6 августа, суббота 19:45 Базель 3:3 Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
1 мая, воскресенье 18:00 Сьон 3:0 Базель
21 тур
20 февраля, воскресенье 18:00 Базель 1:0 Сьон
11 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Базель 1:1 Сьон
2 тур
24 июля, суббота 19:45 Сьон 1:2 Базель
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
28 тур
1 апреля, четверг 21:45 Базель 4:3 Сьон
27 тур
27 марта, суббота 19:45 Сьон 2:2 Базель
12 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Базель 5:0 Сьон
3 тур
26 июля, воскресенье 18:00 Сьон 1:2 Базель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 34 22 8 4 78:33 +45 74
2. Люцерн 34 14 12 8 46:32 +14 54
3. Янг Бойз 34 13 12 9 52:38 +14 51
4. Серветт 34 14 6 14 45:53 -8 48
5. Тун 34 11 10 13 38:41 -3 43
6. Цюрих 34 11 8 15 44:43 +1 41
7. Лозанна-Спорт 34 8 6 20 29:61 -32 30
8. Грассхоппер 34 7 5 22 31:67 -36 26
9. Сьон * 34 15 8 11 40:35 +5 17
10. Ксамакс 18 7 5 6 22:22 0 0
* - Сьон: снято 36
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Ксамакс: снято 26
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