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Сьон - Цюрих

07.04.2012, Суббота, 19:45 мск Сьон, стадион Тюбилон Швейцария. Супер-Лига, 28 тур Сьон - Цюрих
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
3 марта, суббота 20:45 Цюрих 0:1 Сьон
18 тур
10 декабря, суббота 20:45 Цюрих 1:1 Сьон
1 тур
16 июля, суббота 19:45 Сьон 1:0 Цюрих
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
16 апреля, суббота 19:45 Сьон 0:2 Цюрих
24 тур
12 марта, суббота 19:45 Цюрих 2:0 Сьон
12 тур
23 октября, суббота 19:45 Сьон 1:1 Цюрих
3 тур
31 июля, суббота 19:45 Цюрих 1:1 Сьон
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
35 тур
13 мая, четверг 22:15 Цюрих 2:0 Сьон
20 тур
14 февраля, воскресенье 18:00 Сьон 1:1 Цюрих
15 тур
31 октября, суббота 19:45 Цюрих 1:1 Сьон
6 тур
15 августа, суббота 19:45 Сьон 3:3 Цюрих
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 34 22 8 4 78:33 +45 74
2. Люцерн 34 14 12 8 46:32 +14 54
3. Янг Бойз 34 13 12 9 52:38 +14 51
4. Серветт 34 14 6 14 45:53 -8 48
5. Тун 34 11 10 13 38:41 -3 43
6. Цюрих 34 11 8 15 44:43 +1 41
7. Лозанна-Спорт 34 8 6 20 29:61 -32 30
8. Грассхоппер 34 7 5 22 31:67 -36 26
9. Сьон * 34 15 8 11 40:35 +5 17
10. Ксамакс 18 7 5 6 22:22 0 0
* - Сьон: снято 36
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Ксамакс: снято 26
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